Takahiro Sakurai ancora al centro di uno scandalo: aveva una terza compagna

Takahiro Sakurai potrebbe apparirvi come un nome insolito o addirittura nuovo, tuttavia si tratta di uno dei doppiatori più noti nel mondo dell'animazione giapponese, lo stesso che ha prestato la propria voce a Tomioka di Demon Slayer o a Griphis in Berserk.

Qualche mese fa è emerso uno scandalo legato alla vita privata di Sakurai che avrebbe tradito la moglie con la speaker del suo programma radiofonico per ben 10 anni. L'agenzia di talenti Intention, tuttavia, avrebbe condiviso nella giornata del 18 gennaio un comunicato a risposta delle riviste che avevano accusato il celebre seiyuu di avere una terza relazione.

A rivelarlo è stato inizialmente Bunshin Online che ha rivelato come questa donna fosse legata sentimentalmente al doppiatore da 15 anni. Ad ogni modo, il comunicato dell'agenzia recita quanto segue: "Vorremmo esprimere le nostre più sincere scuse a tutti coloro che ci hanno sostenuto e a tutti coloro che sono stati colpiti dai problemi e dalla preoccupazione che le notizie su Takahiro Sakurai hanno causato. La donna che compare in questo articolo chiede a Takahiro Sakurai una somma di 10 milioni di yen (più di 78mila dollari), ed è stato riferito che se non ci fosse stata risposta entro la data indicata, la donna in questione avrebbe optato per altri metodi di azione legale".

La cifra è stata considerata eccessiva per Sakurai che ha così chiamato un avvocato, notizia che non solo non è stata smentita ma che è addirittura divenuta virale. A quanto pare, dunque, la voce di Geto (Jujutsu Kaisen) sta per affrontare l'ennesimo polverone mediatico che lo ha già allontanato da alcuni ruoli e persino dal Jump Festa 2023. E voi, invece, cosa ne pensate di questa ennesima rivelazione? La carriera del doppiatore rischia di essere segnata a vita? Diteci cosa ne pensate con un commento qua sotto.