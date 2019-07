Takara Tomy ha annunciato il nuovo anime dal titolo Zoids Wild Zero.

L'anime ispirato alla celebre serie di giocattoli degli anni '80, si intitolerà Zoids Wild Zero e sarà prodotto dallo studio Oriental Light and Magic, già famoso per i suoi lavori in opere quali Pokemon, Berserk e Inazuma Eleven.

Ecco la breve sinossi ufficiale disponibile sul sito della casa di animazione: "Vedremo all'opera un nuovo protagonista, di nome Leo Conrad molto abile nel modificare i robot conosciuti come Zoids. Mentre un conflitto dilania la Repubblica e l'Impero, il giovane ragazzo incontrerà Sally Land, ragazza che nasconde la chiave per il futuro della Terra in un misterioso ciondolo".

In calce alla notizia trovate il video con cui possiamo dare un primo sguardo al mondo creato da Takara Tomy.

La serie andrà in onda a partire dal prossimo ottobre, alla regia troveremo Norihiko Sudo, responsabile della trasposizione animata di Pokemon Black & White, mentre ad occuparsi della sceneggiatura sarà Mitsutaka Hirota, famoso per Digimon Adventure Tri, mentre il character design è frutto di Murakami Rika. L'opera è un seguito di Zoids Wild, anime andato in onda lo scorso luglio e composto da 50 puntate, ma in Zoids Wild: Zero non troveremo gli stessi personaggi del prequel.

Se volete sapere qualcosa riguardo lo stile della troupe che realizzerà il nuovo anime, ecco il nostro speciale su Pokemon Nero e Bianco, o se preferite vi mostriamo il trailer di Digimon Adventure Tri.