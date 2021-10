Take Op. Destiny, è già virale il primo cosplay di Cosette di Kanalyss

Sono davvero alte le aspettative per Take Op. Destiny, un anime ambizioso e frutto dell'importante collaborazione tra due studi icone dell'animazione giapponese, MAPPA e Madhouse. La prima puntata ha fatto molto parlare di sé, merito di un comparto tecnico straordinario e all'insegna della dinamicità.

Il primo trailer di Take Op. Destiny aveva in realtà già mostrato agli spettatori un assaggio della componente tecnica della produzione, forte di due compagnie che negli ultimi anni hanno acquisito un'importanza e una popolarità sempre maggiore all'interno di tutto il settore. Nonostante una storia non proprio al massimo dell'originalità, come potete scorgere dalle nostre prime impressioni di Take Op. Destiny, le premesse per una serie avvincente e all'insegna della musica ci sono tutte.

A tal proposito, il primo episodio è stato così popolare che in rete sono già apparsi i primi cosplay dedicati ai personaggi dell'opera, l'ultimo dei quali a cura di Kanalyss che ha realizzato un'interpretazione personale che ha fatto il giro della rete, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. L'artista è infatti riuscita ad emulare con una fedeltà straordinaria Cosette, la protagonista della storia, riscuotendo non pochi commenti entusiasti dalla community dedicata.

