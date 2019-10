Takehiko Inoue torna su Slam Dunk! Annunciato il nuovo artbook dedicato

Nel panorama dei mangaka attuale, è presente una nicchia di autori apprezzati per lo stile di disegno dettagliato e realistico, capace di far immergere qualunque lettore nelle atmosfere della storia. Uno di questi è il prodigioso Takehiko Inoue, che ci ha deliziato con i disegni di Slam Dunk in primis, ma anche con quelli di Vagabond e Real.

L'autore ha da poco ripreso la pubblicazione proprio di quest'ultima opera su Weekly Young Jump, tuttavia le frequenti pause gli hanno permesso di lavorare anche a un altro progetto. È stato infatti rivelato che in Giappone arriverà Plus/Slam Dunk Illustrations 2, un artbook che sarà messo in vendita a partire dal prossimo anno, ad aprile 2020.

Le illustrazioni presenti saranno diverse da quelle dell'artbook Inoue Takehiko Illustrations, pubblicato nel giugno del 1997 e che in larga parte coprivano proprio le pagine a colori di Slam Dunk. In totale, il nuovo artbook conterrà circa 130 illustrazioni e la prima tiratura vedrà in allegato una targhetta postale dedicata.

Slam Dunk è tornato in Italia con una nuova edizione ad opera di Planet Manga, mentre lo stesso era stato fatto dalla Shueisha per il Giappone pochi mesi prima. Chissà se la casa editrice nostrana porterà questo nuovo libro ricco di illustrazioni anche in Italia.