Takeshi Obata, autore di Death Note, ha dedicato un suo disegno a Bulma di Dragon Ball

Una delle ragioni per cui l’anime ed il manga dihanno ottenuto così tanta popolarità va certamente ricercata nel tratto incredibile di, autore die più di recente

È il motivo per cui quando Obata dedica un suo sketch ad un qualsiasi personaggio anime & manga, re-immaginandolo col proprio stile di disegno, questo diventa qualcosa da vedere a tutti i costi. Bulma di Dragon Ball è solo uno dei tanti personaggi che hanno avuto la fortuna di essere disegnati col character design di Obata, e il risultato è semplicemente straordinario.



Inserito nell’artbook pubblicato in occasione del 30° anniversario di Dragon Ball e diffuso in rete dall’utente Twitter @_Nickolaus_, lo sketch visionabile in calce all’articolo ci mostra Bulma sulla motocicletta utilizzata nel primo volume del leggendario manga di Akira Toriyama. L’inconfondibile tratto di Obata fa apparire Bulma alquanto matura, ne esalta il già elegante design e le dona un aspetto che sarebbe adatto a qualsiasi opera del sensei.

E voi cosa ne pensate dello sketch realizzato da Obata? È invero curioso che abbia scelto di immortalare il personaggio proprio sulla sua moto originale, specie se consideriamo che la donna non sale su una motocicletta da moltissimi anni ormai.

Nato a Niigata nel febbraio 1969, Takeshi Obata è un fumettista e character designer giapponese. Le sue opere più famose, fra cui Death Note, Bakuman e Hikaru no go, sono state pubblicate anche in Italia dall’editore Planet Manga (Panini Comics). La sua serie più recente, Platinum End, ha esordito nel Bel Paese soltanto lo scorso novembre.