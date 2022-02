Takopi's Original Sin: il manga che ha colpito il Giappone sbarca su MangaPlus

Shonen Jump+ si rivela ogni volta una fucina di successi. Da qualche anno ormai è in corso il prodigioso Spy x Family. Tra i tanti titoli che ogni mese la rivista digitale di Shueisha propone, ce n'è uno che da dicembre appassiona i giapponesi. Il manga è Takopi no Genzai, che ora ha fatto il suo debutto anche su MangaPlus.

Considerato il successo ottenuto in madrepatria, la piattaforma della casa editrice che esporta i manga legalmente e gratuitamente nel resto del mondo ha deciso di pubblicare Takopi's Original Sin anche in inglese. La prima pubblicazione è avvenuta il 24 febbraio 2022 con i primi tre capitoli, così i lettori occidentali hanno potuto approfondire molto velocemente la storia di Takopi e Shizuka. Ogni giovedì proseguirà la pubblicazione fino alla conclusione, che in Giappone arriverà tra appena un mese.

Ma di cosa parla Takopi's Original Sin? Nnu-anu-kf è un alieno del pianeta della felicità, un pianeta lontano, a cui la madre assegna il compito di viaggiare per l'universo e portare la felicità. L'alieno si mette quindi in viaggio sulla sua nave della felicità e porta con sé tanti gadget felici. Quando giunge sulla Terra viene tuttavia braccato e quasi catturato, finendo così per nascondersi. Incontra però Shizuka, una bambina che gli dà del cibo e lo va a trovare ogni giorno. Vista la sua forma, l'alieno viene ribattezzato Takopi, derivante da polpo più il suffisso -pi che l'alieno inserisce sempre alla fine delle frasi. Takopi decide di rendere felice la bambina, ma scoprirà presto che per gli umani non sempre è una cosa semplice: Shizuka infatti è una bambina vittima di bullismo e faticherà a sorridere.

Con dei plot twist già dal primo capitolo, Takopi's Original Sin ha ricevuto grande apprezzamento in Giappone. Il manga sarà una serie breve e si concluderà in due volumi complessivi. Più in là, su Shonen Jump+, esordirà anche la seconda parte di Chainsaw Man.