Takt Op. Destiny: l'anime di MAPPA e Madhouse si mostra in un trailer, uscirà il 5 ottobre

Gli studi di animazione MAPPA e Madhouse, rispettivamente noti per gli adattamenti di Jujutsu Kaisen e One-Punch Man, hanno pubblicato pochi istanti fa un nuovo trailer di Takt Op. Destiny, il loro nuovo anime originale in uscita il 5 ottobre. Per i due studi si tratta della prima collaborazione ufficiale, e il trailer sembra promettere grandi cose.

Takt Op. Destiny è un anime ambientato in Nord America, anno 2047, in un futuro post apocalittico in cui delle terrificanti creature intelligenti soprannominate "D2" hanno conquistato il pianeta Terra e bannato la musica, l'unica arma in grado di sconfiggerli. L'umanità, però, può contare sulle Musicart, delle giovani ragazze in grado di controllare il potere della musica, che combattono sotto la guida dei loro maestri, i "direttori d'orchestra". La storia inizia con Takt Asahina, un giovane direttore d'orchestra, in viaggio verso New York insieme alla sua Musicart "Destiny", con l'obiettivo di riportare la musica nel mondo e sconfiggere per sempre gli invasori.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al primo trailer, in cui sono visibili i due protagonisti in viaggio insieme ad alcuni alleati, tra cui l'amica d'infanzia Anna Schneider, la giovane Musicart dai capelli arancioni Titan e il suo maestro Lenny. L'anime sarà ricco d'azione, ma secondo il director Yuuki Itoh il viaggio ricoprirà un ruolo molto importante nella storia. In Italia i diritti per la trasmissione sono stati acquisiti da Crunchyroll.