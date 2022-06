Takt Op. Destiny: Cosette in abiti da combattimento in questo fedelissimo cosplay

Takt Op. Destiny è stato uno dei titoli più seguiti della stagione autunnale 2021, una delizia tecnica frutto della collaborazione tra Studio MAPPA e Madhouse che ha colpito gli appassionati per l'elevatissima resa grafica. A distanza di mesi dalla fine dell'anime, i fan continuano a supportare l'opera con manifestazioni di creatività.

Sin dai primi episodi era evidente l'impegno di MAPPA e Madhouse che, nonostante la trama non poi particolarmente originale e avvincente, è riuscita a stupire un'intera community grazie ad un comparto tecnico straordinario e visivamente appagante. Forte sul fronte grafico, dunque, la serie ha presto conquistato diversi fan che hanno supportato la saga con geniali interpretazioni, proprio come dimostra questo cosplay di Kanalyss.

Ad ogni modo, nelle scorse ore ha fatto scalpore in rete un altro cosplay, curato però dall'artista Mirin_Shu, che ha voluto omaggiare il più fedelmente possibile l'eroina protagonista dell'anime, Cosette/Destiny, in abiti da battaglia. La sua interpretazione, che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia, è stata molto apprezzata, merito soprattutto dell'incredibile fedeltà al personaggio originale.

Prima di salutarvi, cogliamo l'occasione per ricordarvi che è stato recentemente annunciato anche un adattamento manga di Takt Op. Destiny, anche non è chiaro se la controparte cartacea proseguirà la trama originale o meno dell'anime. E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Mirin_Shu? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.