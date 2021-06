Takt OP Destiny: ai MAPPA Stage 2021 arriva il trailer del progetto cross-mediatico

Dopo un doppio annuncio e la delusione targata Jujutsu Kaisen 0, il MAPPA Stage 2021 è stato risollevato dal trailer di Takt OP Destiny, anime basato sul progetto multimediale di Bandai Namco. Scopriamo i primi dettagli su questo nuovo anime targato Studio MAPPA x Madhouse.

Takt Op è un progetto cross-mediatico ideato da Bandai Namco che si divide in un videogioco e in un'anime, per l'appunto presentato nel corso dei MAPPA Stage 2021. L'evento, trasmesso per celebrare i dieci anni dell'omonimo studio d'animazione, ha offerto ai fan un primo approccio con questa nuova opera, prettamente incentrata sull'arte della musica.

"Una storia effimera di una bella e fatale ragazza che combatte con il potere degli spartiti musicali in un mondo in cui la musica è stata dimenticata", questa è la sinossi dell'opera. Nato dalla collaborazione tra Studio MAPPA e Madhouse, Takt OP Destiny debutterà il 5 ottobre in Giappone. Al momento, non è ancora chiaro se tale data è legittima anche per l'Italia e il resto del mondo.

Il trailer di Takt Op Destiny vede la protagonista principale combattere a tema di musica, guidata da quello che pare essere il suo direttore d'orchestra, privo del braccio destro. Il filmato mostrato nel corso della conferenza, che si è così ripresa dal nulla cosmico di Jujutsu Kaisen 0 e Yasuke, ha messo in scena un tripudio di animazioni, probabilmente il meglio che lo Studio MAPPA possa attualmente offrire. L'attesa per questo nuovo anime, dunque, è tanta.

Ecco anche RE-MAIN, anime basato sulla pallanuoto, e The Idaten Deities Know Only Peace, i due nuovi anime di Studio MAPPA.