Takt Op. Destiny è lo spettacolare anime originale di MAPPA e Madhouse, uscirà a ottobre

Il sito web ufficiale di Takt Op. Destiny, il nuovo anime originale di Studio MAPPA (L'Attacco dei Giganti 4, Jujutsu Kaisen) e Madhouse (One-Punch Man), ha confermato la data d'uscita del primo episodio, fissata per il 6 ottobre. La serie anime era stata annunciata lo scorso giugno durante il MAPPA Stage 2021.

Il primo trailer visibile in cima all'articolo mostra le solite animazioni spettacolari, e considerando i precedenti di MAPPA e Madhouse, è normale che le aspettative dei fan siano alle stelle. La sinossi dell'anime viene così descritta dagli studi di animazione: "Un giorno un gigantesco meteorite di colore nero cade sul mondo, cambiandolo drasticamente. Il meteorite produce delle terrificanti creature chiamate D2, che conquistano la Terra e vietano ogni forma di musica, l'unica arma in grado di sconfiggerli. Tuttavia, esistono delle giovani ragazze in grado di controllare il potere della musica, dette "Musicart", che combattono i D2 sotto la guida dei loro maestri, i direttori d'orchestra. L'anime racconta la storia del direttore d'orchestra Takt e della sua Musicart Destiny, in viaggio verso la città di New York con l'obiettivo di distruggere i D2".

Yuuki Itoh (Granblue Fantasy the Animation, Magical Girl Lyrical Nanoha ViVid) dirige l'anime presso MAPPA e Madhouse. Kiyoko Yoshimura (Linebarrels of Iron,The God of High School) cura la sceneggiatura basandosi sul soggetto originale di Ouji Hiroi (Sakura Wars), mentre LAM e Reiko Nagasawa (Overlord III) si occupano del character design. Yoshihiro Ike (Dororo, Tiger & Bunny) compone le musiche.

E voi cosa ne pensate? Seguirete quest'anime? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che MAPPA al momento è al lavoro su altri due anime di grande spessore, L'Attacco dei Giganti 4: Parte 2 e Chainsaw Man.