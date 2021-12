Tales of Luminaria: arriva The Fateful Crossroads, l'anime ispirato al gioco mobile

Apprezzata da molti appassionati del genere JRPG, la serie di videogiochi Tales of, sviluppati da Bandai Namco da più di 25 anni, ha ricevuto diverse operazioni transmediali, entrando a far parte del vasto catalogo di anime e manga presenti sul mercato, e si prepara a tornare sui piccoli schermi con The Fateful Crossroads.

Quest’ultimo progetto è direttamente ispirato al videogioco Tales of Luminaria, uscito per dispositivi mobile il 4 novembre 2021. Caratterizzato da un’ambientazione originale, come gran parte dei titoli della serie, e da un character design dei personaggi piuttosto curato, il gioco ha ricevuto un’ottima accoglienza dai giocatori, che potranno tornare in quell’universo con l’anime The Fateful Crossroads, previsto per il 20 gennaio 2022.

I canali e le pagine ufficiali hanno pubblicato inoltre il trailer che trovate in cima, mostrando in anteprima lo stile delle animazioni, realizzate in CG, e dando un assaggio della trama, costruita attorno alle gesta di un piccolo gruppo di cavalieri, impegnato ad estinguere il conflitto tra la Federazione Jerle, legata al culto delle Bestie Primordiali, e l’Impero Gildlan, tecnologicamente avanzato. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere vi lasciamo alla nostra recensione di Tales of Arise, diciassettesimo titolo della serie regolare, eletto miglior gioco di ruolo ai The Game Awards 2021.