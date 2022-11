Tales of Wedding Rings, secondo un leak sarebbe in arrivo l'anime della serie

Fan di Tales of Wedding Rings, tenetevi forte: secondo un leak circolato in rete e riportato su Twitter da @AniNewsAndFacts, sarebbe in arrivo l'adattamento animato della serie. Il manga iniziato nel 2014 tra le pagine di Big Gangan riesce quindi ad ottenere il proprio anime a 8 anni di distanza dall'esordio del primo capitolo.

Nel caso in cui il leak fosse confermato, immaginiamo la grande soddisfazione del duo di autori MAYBE, e gli facciamo i migliori auguri per il traguardo raggiunto. Tales of Wedding Rings grazie a Star Comics è arrivato anche in Italia nel 2019, e al momento con 11 volumi pubblicati è in ritardo di solo 1 volume rispetto alla pubblicazione giapponese dell'opera.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Tales of Wedding Rings è un seinen fantasy incentrato su Sato, studente delle superiori che viene abbandonato dall'amica d'infanzia Hime. Pur di non arrendersi al destino, Sato decide di rincorrere Hime, trovandosi catapultato in un mondo fantasy dove riuscirà a sposare l'amica e diventerà il Re degli Anelli. Non otterrà però il pieno potere del sovrano: per farlo, sarà necessario sposare ben cinque diverse fanciulle.

In un temibile viaggio tra regni costeggiati da sfide e pericoli, riuscirà Sato a conquistare le sue principesse e ottenere il potere del Re degli Anelli?

