Il Talk no Jutsu di Naruto avrebbe potuto avere effetto su Black di Dragon Ball Super?

Una delle tecniche più iconiche di Naruto è quella che gli appassionati chiamano Talk no Jutsu, una parlantina del protagonista che alla fine dissuade gli antagonisti portandoli sulla strada del bene. Le parole del biondo ninja hanno avuto effetto tra gli altri su Obito Uchiha, ma avrebbero potuto avere effetto su Goku Black di Dragon Ball Super?

Naruto e Dragon Ball sono due dei franchise shonen di maggior successo e per questo i due fandom si divertono quotidianamente a condividere cosplay, fanart e tanto altro sulle relative opere. Uno degli ultimi meme creati porta i due universi narrativi, rispettivamente creati da Masashi Kishimoto e Akira Toriyama, a incrociarsi.

Sui social, un fan si è domandato se con il suo Talk no Jutsu Naruto avrebbe potuto convincere Goku Black a rinunciare al suo sterminio degli esseri mortali. Ben presto, la questione è diventata virale, suscitando l'ilarità del web. Sapete che Naruto ha provato il Talk no Jutsu su Eren di Attack on Titan?

Naruto impiega il Tak no Jutsu contro alcuni dei suoi avversari più formidabili per farli rinunciare a combattere e riportarli sulla strada del bene. Con una serie di parole motivazionali e condividendo la purezza del suo cuore, Naruto avrebbe potuto convincere Goku Black? I fan sono sicuri del risultato.

Se Naruto avesse provato il Talk no Jutsu su Goku Black, il nemico di Dragon Ball Super avrebbe semplicemente sterminato Konoha e l'intero mondo ninja. D'altronde, la volontà di Goku Black / Zamasu è troppo forte e Naruto non ha mai provato suddetta tecnica con avversari spinti da puri intenti malvagi. Secondo altri invece, il Talk no Jutsu avrebbe potuto funzionare poiché Black possiede il corpo di Goku, il cui cuore è puro, così come l'anima di Zamasu, un Kaioshin. Vi ricordiamo che anche Goku in Dragon Ball Super emula il Talk no Jutsu di Naruto.