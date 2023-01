Tamako Market: Kyoto Animation annuncia un progetto per i 10 anni della serie

Il 10 gennaio 2013 in Giappone veniva pubblicato il primo episodio di Tamako Market un anime leggero, diretto da Naoko Yamada e prodotto dallo studio Kyoto Animation. Per celebrare i dieci anni dal debutto della commedia lo stesso studio ha dato il via ad un importante progetto, che si tratti di un reboot per portare l’anime in altri paesi?

Come potete infatti vedere dal post riportato in calce, la pagina Twitter di tamakolovestory, titolo del lungometraggio animato pubblicato nel 2014, ha condiviso un’immagine dell’anime annunciando un’iniziativa speciale per festeggiare i 10 anni. In base a quanto specificato nel breve commento al post sembrerebbe che il progetto sia già iniziato, ma non è ancora chiaro se si tratti di un reboot dell’anime, originariamente composto da 12 episodi raccolti in una singola stagione, o magari di un episodio speciale per riportare gli appassionati nel mondo di Tamako.

Il progetto in questione potrebbe anche rappresentare un modo per far arrivare l’anime di Kyoto Animation anche da noi, dove purtroppo è ancora inedito. Per chi volesse avvicinarsi alla serie di seguito riportiamo la breve presentazione dell’americana Sentai Filmworks: “Tamako è una giovane ragazza cresciuta tra i moki che la sua famiglia produce da generazioni. A pochi giorno dal suo compleanno, Tamako incontra un uccello parlante che le dice di essere al servizio della corte reale e di essere alla ricerca di una sposa per il suo padrone. Dopo l’incontro, l’uccello Dera decide di rimanere al fianco di Tamako, entrando a far parte della sua quotidianità e conoscendo i quartieri dove vive”.

Fateci sapere se vi incuriosirebbe seguire una serie del genere o se la conoscevate già lasciando un commento qui sotto. Ricordiamo che anche per i 10 anni di Hyouka KyoAni ha annunciato un progetto speciale, e vi lasciamo alla top 10 delle serie dello studio preferite dai fan.