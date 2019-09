Tamayomi: rivelati i nomi di numerosi doppiatori che lavoreranno all'anime

Nel corso della giornata odierna, il profilo Twitter @pkjd8I8 ha pubblicato un post contenente i nomi di numerosi doppiatori che lavoreranno a Tamayomi, anime tratto dal manga di Mountain Pukuichi. Qui di seguito potete leggere i membri del cast appena rivelati:

Kaori Maeda

Satomi Amano

Ruriko Noguchi

Marie Hashimoto

Airi Eino

Rina Kitagawa

Miyu Tomita

Yume Miyamoto

Rina Honnizumi

Nao Shiraki

Haruka Yoshimura

Toshinori Fukushima (Major, Beyblade the Movie: Fierce Battle) è stato posto come director dell'anime, il tutto affiancato dallo Studio A-Cat (Frame Arms Girl, Pastel Life). Touko Machida (Wake Up, Girls!, Harukana Receive) si sta invece occupando della composizione della serie mentre Koichi Kikuta (KONOSUBA, Fruits Basket) è al lavoro sul character design dei personaggi. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera:

"Durante le medie, la lanciatrice Yomi Takeda non è stata in grado di andare molto lontano nel torneo interscolastico di basaball. Poiché la ricevitrice della sua squadra non era al suo livello, Yomi non è mai riuscita a usare il suo lancio personale, il "lancio magico". Concluse le medie, Yomi decide di smettere di giocare e si iscrive alla Shin Koshigaya, una scuola sprovvista di club di baseball, dove rincontra la sua amica di infanzia Tamaki Yamazaki, con cui giocava a baseball da piccola. Anche Tamaki ha continuato a giocare durante le scuole medie in qualità di ricevitrice, ma ora le sue abilità l'hanno resa capace di ricevere il lancio magico di Yomi. Grazie al legame creato dal baseball, le due ragazze cercheranno di mantenere una promessa che avevano stretto da bambine e di far avverare i propri sogni."

Il manga è stato originariamente pubblicato su Manga Time Kirara Forward nell'aprile 2016, con il quinto volume pubblicato da Houbunsha lo scorso 12 marzo. Secondo quanto annunciato, il sesto volume sarà invece disponibile dal 12 settembre.