Tanjiro di Demon Slayer appare a sorpresa in un test di matematica

Da prodotto di nicchia, gli anime sono passati a essere programmi dedicati ad ampie fasce di persone in tutto il mondo. Inoltre, i nuovi show televisivi nipponici stanno conquistando sempre più appassionati grazie ai diversi servizi streaming. Tra i successi degli ultimi anni c'è Demon Slayer che già promette di influenzare le attuali generazioni.

Questa influenza ha colpito un professore probabilmente già fan del mondo dell'animazione nipponica che ha deciso di inserire Tanjiro Kamado, protagonista di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, in un test di matematica. A divulgarlo è stato l'utente Reddit Garbage_Sinner che, nella foto in calce, ha mostrato la domanda in questione del test disegnando anche Tanjiro in modo abbozzato.

La domanda e la matematica hanno poco a che fare con Tanjiro e il mondo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ma ciò dimostra quanto gli anime stiano entrando a far parte della vita quotidiana di tutti e come sia sempre più facile trovare una persona con questi interessi al giorno d'oggi.

Demon Slayer attualmente è in pausa, in attesa di vedere al cinema il film Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen che debutterà nel 2020. Il manga invece si sta avvicinando alla conclusione con lo scontro tra Tanjiro e Muzan che già sta avendo luogo.