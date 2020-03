Tanjiro, Zenitsu ed Inosuke vengono dal ghetto nell'esilarante parodia di Demon Slayer

King Vader è ormai una leggenda tra gli appassionati di anime, per via di alcuni divertentissimi video che anni fa spopolarono sul web. Dopo aver "ghettizzato" serie del calibro di Naruto, Dragon Ball, My Hero Academia o ONE PIECE, la giovane star è recentemente tornata con un nuovo video parodia dedicato all'anime dell'anno 2019: Demon Slayer.

Alcuni siti di informazione americani hanno prontamente riportato l'uscita del video, e non è certo una sorpresa visto che le visualizzazioni medie dello youtuber si attestano tra i due e i quindici milioni a video. Poche settimane fa, il ragazzo fu persino chiamato per annunciare il vincitore dei Crunchyroll Anime Awards 2020.

Il video, visibile in cima all'articolo, mostra Tanjiro e Zenitsu mentre cacciano un potentissimo demone, aiutati anche da Inosuke e Nezuko. Come al solito, la parodia presenta una forte presenza di scene realizzate con VFX ed SFX.

King Vader diventò famoso quando, nel 2018, pubblicò il clamoroso video "Hood Naruto pt. 3". La clip, in cui viene mostrato il regolamento di conti a colpi di danza tra Naruto e Sasuke, superò velocemente le dieci milioni di views e venne persino citata in diversi telegiornali statunitensi. Ad oggi il video conta oltre 20 milioni di visualizzazioni.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono le parodie di questo youtuber? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan di clip simili poi, vi consigliamo di dare un'occhiata al fantastico video di Demon Slayer pubblicato nella giornata di ieri.