Il tankobon 17 di The Promised Neverland si presenta con la fantastica copertina

Continua a inanellare successi The Promised Neverland, manga di Kaiu Shirai e Demizu Posuka che nel corso di questi tre anni e mezzo ha continuamente stupito i lettori. Il merito va indubbiamente alla storia intrecciata dal sensei Shirai, ma questa è coadiuvata da una grande abilità della maestra Posuka, geniale nella costruzione delle copertine.

Gennaio si avvicina e ciò vuol dire che i lettori giapponesi possono passare nella propria fumetteria di fiducia per mettere le mani sul volume 17 di The Promised Neverland. La Shueisha ha pubblicato pochi giorni fa l'artwork ufficiale che farà da prima di questo tankobon, e la scena ovviamente è tutta per Norman e il gruppo di ragazzi scappati dalla fattoria Lambda.

Norman, Vincent, Zazie, Barbara e Cicero si presentano dando vita a uno degli ultimi archi narrativi, quello dell'assalto al palazzo reale dove vive la regina Regula Valima e dove i nobili si stanno preparando alla cerimonia del Tifari. In rete sono apparsi anche i primi dettagli, come la sottocopertina che vede Norman ed Emma a confronto. I due ragazzi stanno seguendo percorsi diversi e si ritrovano inevitabilmente a portare avanti due cause differenti, mentre sullo sfondo appaiono i demoni col grado nobiliare più elevato.

La storia di questo volume coprirà i capitoli dal 144 al 152 e segnerà l'inizio della fase finale. Proprio quest'ultimo capitolo segnerà un cliffhanger per The Promised Neverland che lasciò di stucco i lettori di Weekly Shonen Jump. In fondo alla notizia potete guardare il lavoro effettuato da Demizu Posuka per la copertina.