Tante novità per l'ultimo capitolo di Fire Force: pagine a colori, extra e tributi

E infine, è giunta un'altra conclusione. Dopo oltre sei anni di pubblicazione, il contributo alla causa di Weekly Shonen Magazine portato da Fire Force, in giapponese conosciuto come Enen no Shouboutai, si sta per concludere. È infatti dal 2015 che Atsushi Okubo, autore di Soul Eater, teneva banco sulla rivista di casa Kodansha.

Ormai era noto da tempo che Fire Force si stava per concludere, con le ultime settimane che lo hanno annunciato ufficialmente. Adesso manca davvero pochissimo: Fire Force terminerà il 23 febbraio 2022, data in cui verrà pubblicato su rivista il suo capitolo finale. Vista l'onorata carriera e l'apprezzamento che ha ricevuto, Kodansha non si fa sfuggire l'occasione e lo celebra in vari modi.

Innanzitutto, il capitolo finale di Fire Force sarà composto da ben 33 pagine, di cui ben 13 a colori. Non poche, considerato che un capitolo normale su Weekly Shonen Magazine ha 20 pagine, mentre quelle a colori si limitano essere al più 4. In aggiunta, come sempre raramente accade dato che solitamente viene riservata alle idol, Fire Force sarà in copertina. La rivista però non si ferma qui e ha chiesto il contributo alla causa anche degli altri mangaka pubblicati. Per questo arriveranno tanti tributi di tutti i colleghi di Okubo che non perderanno l'occasione per disegnare i personaggi principali di Fire Force nei loro stili per omaggiare il lavoro svolto negli ultimi sei anni e mezzo.

Vedremo quindi cos'ha in serbo Okubo per il capitolo finale di Fire Force già consegnato da tempo alla redazione.