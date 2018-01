Tante nuove pillole di doppiaggio per la seconda stagione di Saint Seiya: The Lost Canvas!

Prevista inizialmente per il prossimo 18 gennaio, l’uscita in DVD e Blu-ray disc della seconda stagione diè stata recentemente posticipata al prossimo 22 marzo. Per ingannare l’attesa, Yamato Video ha però diffuso in rete delle nuove pillole di doppiaggio...

Visionabili in calce all’articolo, le nuove clip pubblicate via Facebook dall’editore italiano ci permettono di ammirare in anteprima i doppiatori italiani che presteranno la propria voce ad alcuni dei personaggi che verranno introdotti nella stagione alle porte. Mentre Alessandro Capra (Bumblebee in Transformers Prime: Predacon Rising) doppierà infatti la Specter Veronica di Nasu, Gianandrea Muià (Sarutobi Sasuke in Sengoku Basara) sarà Tokusa di Hanuman, un personaggio che condivide un forte legame con la bella Yuzuriha di Crane e lo stesso Shion di Aries.

Chiara Francese (Matsa Maeda in Sengoku Basara) presterà la propria voce a Phantasos, una delle quattro divinità del sonno al servizio del sommo Hypnos, mentre Andrea Rotolo (Gabi in Inazuma Eleven Go - Il film) sarà invece il prode Manigoldo, il Gold Saint di Cancer che sarà al centro di un interessante arco narrativo.

Scritto e disegnato da Shiori Teshirogi, The Lost Canvas è uno degli ormai tanti spin-off dell'originale Saint Seiya. Serializzato su Shonen Champion dal 24 agosto 2006 al 6 maggio 2011, la serie si compone di 25 volumetti, pubblicati anche in Italia da Planet Manga (Panini Comics). Per maggiori informazioni sul progetto e sulla prima stagione dell'anime, vi invitiamo a visionare la nostra recente recensione.