Tanti annunci al Crunchyroll Expo 2022: ecco tutte le novità in arrivo in streaming

L'industry panel del Crunchyroll Expo 2022 è stato teatro di grandiosi annunci. Nel corso della manifestazione, la piattaforma dedicata agli anime ha infatti presentato alcuni dei titoli che verranno trasmessi in streaming nei prossimi mesi. Ecco tutte le novità rivelate.

Il Crunchyroll Expo 2022 non è stato solamente il teatro dell'annuncio di Tower of God Stagione 2. La manifestazione ha ospitato diversi altri annunci, poster e filmati promozionali, tra i quali anche quello di Our Last Crusade of the Ride of a New World Stagione 2. Questo appuntamento, fissato per il 2023, segnerà il ritorno di Iska e Aliceliesse. L'anno prossimo arriveranno anche The Aristocrat's Otherwordly Adventure: Servings Gods Who Go Too Far, Sugar Apple Fairy Tail, Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World (gennaio 2023) e The tail of the outcast (gennaio 2023).

Tra le novità è presenta anche My One-Hit Kill Sister, l'adattamento delle light novel di Konoe. Il simulcast arriverà in una data ancora non annunciata. Presente con un trailer anche Reborn to Master the Blade, di cui vi avevamo già parlato qualche giorno fa. Tra gli anime le cui premiere non sono ancora state annunciate sono presenti The Fruit of Evolution: Before I Knew It, My Life Had It Made Stagione 2 e Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon.

Nell'ottobre 2022 Crunchyroll trasmetterà The Human Crazy University, Beast Tamer e I'm the Villaines, So I'm Taming the Final Boss.