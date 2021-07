Tanti arrivi ad agosto per Edizioni BD e J-Pop: il comunicato con i dettagli

Dopo l'annuncio di Love From the Other Side è arrivato il momento di scoperchiare le uscite di agosto per J-Pop ed Edizioni BD che si preannunciano numerose. Vediamo dunque cosa ci aspetta nelle fumetterie e nelle librerie a partire dal prossimo mese.

Le uscite per Edizioni BD e J-Pop si collocano tutte in tre giorni particolari, il 4, l'11 e il 25 agosto. Per la prima di queste date l'editore annuncia: "Il 4 agosto escono tanti attesissimi titoli J-POP manga: tornano in libreria, fumetteria e negli store online NeuN 4, Persona 5 vol. 8 e continua il mistero gotico di Shadows House con il vol. 3. Insieme a loro anche Hanako-kun e I sette misteri dell’accademia Kamome 10, Kasane 8, Kemono Jihen 6, La Fenice 11 - Osamushi Collection, MadK 2, Remnant – Jujin Omegaverse 3 e Rent a Girlfriend 4."

La settimana successiva il catalogo si arricchirà ulteriormente con un'altra serie di uscite tra cui: "il primo volume di Queen Emeraldas, Tableau Gate vol. 23, lo shonen di Rika Suzuki la cui conclusione è ormai annunciata con il vol. 26, Lady Oscar – Le Rose Di Versailles Encore vol. 7, Metamorfosi vol. 3, Randagi Vol. 4, Karma of Purgatory vol. 5, L’impero delle Otome 13 e Gundam Unicorn 15. "

Dopo una settimana senza uscite, J-Pop torna il 25 agosto con: "1945 (titolo originale Dotsuitare), volume inedito del maestro Osamu Tezuka, l'ultimo episodio dell’oscura favola di Nagabe, Girl from the Other Side, con il suo undicesimo volume. Torna anche Kaoru Mori con I giorni della sposa 13, il secondo volume del recente annuncio de I diari della speziale, Tokyo Revengers 6, Inheritance of aroma 2, Komi can’t communicate 9, La via del grembiule – lo yakuza casalingo 7, Queen Emeraldas vol. 2, The rising of the shield hero 18 e Violence Action 2. Per Edizioni BD sarà in libreria il terzo volume della terrificante saga horror-biblica di Cullen Bunn e Juan Doe, Dark Ark 3. La pioggia ha cessato di cadere e l’Arca Oscura ha trovato la terra promessa ma il viaggio non è ancora terminato!"

E voi, invece, a quali di queste uscite siete interessati?