Tanti auguri, Boruto! Il web festeggia il compleanno del giovane Uzumaki

Il 27 marzo è il compleanno di uno dei più popolari protagonisti shonen di nuova generazione: Boruto Uzumaki. E il web, a partire dai social, non può che fargli gli auguri.

Nel 2016 avevano inizio le avventure di Boruto Uzumaki, figlio di Naruto Uzumaki, uno dei personaggi più amati nel mondo dei manga e degli anime.

Raccogliere un'eredità così importante non è stato certo facile, ma il giovane Boruto ci accompagna da allora, di settimana in settimana, tra le pagine dei fumetti e nuovi episodi, in quello che è un viaggio alla scoperta delle nuove generazioni di eroici ninja.

E di oggi, 27 marzo, Boruto compie gli anni, come ci fu mostrato anche in apposito episodio dell'anime intitolato per l'appunto Il Compleanno di Boruto.

Ma contrariamente al Settimo Hokage, noi non abbiamo il peso di un villaggio (e di un'alleanza tra nazioni ninja) sulle spalle, quindi di tempo per organizzare un mini party online in occasione della ricorrenza ne abbiamo eccome, e similmente a quanto fatto dagli account ufficiali dell'anime, di Weekly Shonen Jump, Viz Media, Crunchyroll e dai tantissimi fan del personaggio e della serie in tutto il mondo, vogliamo augurare al giovane eroe un felice compleanno con dei video offertici da Crunchyroll Collection che includono alcuni dei migliori momenti tratti dall'anime di Boruto.

E ancora una volta, diciamo anche noi: Auguri, Boruto!