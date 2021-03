Tanti auguri Capitan Tsubasa: Holly & Benji compie 40 anni

Tra le opere sportive di stampo nipponico è innegabile che Capitan Tsubasa: Holly & Benji di Yoichi Takahashi sia uno dei titoli più emblematici del genere. La serie ha infatti accompagnato la crescita di intere generazioni di appassionati e, con la giornata di oggi, compie ufficialmente 40 anni.

Ancora oggi Capitan Tsubasa fa parlare di sé, basti pensare alla recente rivista a tema Capitan Tsubasa Magazine, sintomo della straordinaria popolarità che il manga gode ancora oggi nel Sol Levante e in tutto il mondo. Eppure, è incredibile come il capolavoro di Takahashi sensei abbia fatto la storia del genere, in ottica manga, nei suoi lunghi 40 anni di storia.

L'autore ha così realizzato per l'occasione uno sketch accompagnato da un post in cui ringrazia i lettori per tutto il supporto mostrato finora. Inoltre, il sensei è particolarmente contento che il calcio negli ultimi 20 anni sia diventato più popolare in Giappone dal momento che sperava la sua opera riuscisse ad incrementare l'interesse nei riguardi di questo sport.

Ad ogni modo, non ci resta che fare i nostri auguri al suo grande capolavoro che continua ad essere ampliato con nuovi capitoli nel suo Capitan Tsubasa: Rising Sun in corso ormai dal 2013. E voi, invece, cosa ne pensate di questo incredibile anniversario raggiunto dal manga di Yoichi Takahashi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.