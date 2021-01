Tanti auguri Hayao Miyazaki: il papà dello Studio Ghibli compie 80 anni

Hayao Miyazaki è uno dei registi che ha fatto la storia dell'animazione nipponica in quel dello Studio Ghibli, realizzando capolavori di fama internazionale che ancora oggi fanno parlare di sé. Il suo carattere esuberante e una passione immensa per il proprio lavoro lo hanno portato ai vertici di una cultura straordinaria.

Nonostante un'età non proprio convenzionale per i ritmi frenetici dell'industria dell'animazione, Hayao Miyazaki non riesce proprio a rinunciare all'amore che lo lega a un settore tanto affascinante quanto ricco di soddisfazioni ed ha più volte rimandato a data da destinarsi il suo pensionamento. Come se non bastasse, il geniale sensei è attualmente al lavoro su un nuovo film, How Do You Live?, insieme al figlio Goro Miyazaki.

Attualmente non sappiamo a che punto siano i lavori della pellicola, ma nella prima metà del 2020 il film era ancora al 35% e dovremmo aspettare almeno fino al 2023 o al 2024 per un suo probabile debutto. Ad ogni modo, il leggendario regista continua inesorabilmente a lavorare, seppur più lentamente, alla sua ultima fatica nella speranza di poter compiere l'ennesimo sorpasso nella storia dopo il successo di Demon Slayer: Infinty Train che ha scavalcato La Città Incantata al botteghino.

Da parte nostra, non possiamo che augurarci che il maestro possa continuare a svolgere il suo lavoro con tutto l'amore e la passione che lo ha accompagnato fino ad oggi per ancora tanto tempo. In conclusione, non ci resta che augurare da parte della redazione un buon compleanno ad Hayao Miyazaki nella speranza che si prenda tutto il tempo necessario per rispettare le sue condizioni di salute anche nel lavoro.