Tanti auguri a Makoto Shinkai, l'autore di Your Name e Weathering With You compie 47 anni!

Il weekend appena trascorso è stato speciale per Makoto Shinkai, il regista e sceneggiatore giapponese celebre per opere del calibro di Your Name, Il giardino delle parole e Weathering With You. Il sensei ha infatti compiuto nella giornata di ieri 47 anni, evento che a quanto sarebbe stato celebrato in compagnia di alcuni amici e parenti.

Come potete vedere in calce, il regista non ha perso l'occasione per ringraziare i suoi fan, scrivendo su Twitter: "Grazie a tutti per i vostri calorosi auguri di buon compleanno! Stenterete a crederci, ma vi prometto che anche quest'anno darò il massimo per cercare di realizzare qualcosa di nuovo. A proposito, a mezzanotte mi hanno chiamato Daigo- kun e Nana-chan (ndr. Kotaro Daigo e Nana Mori, doppiatori dei protagonisti di Weathering With You), oltre a Kamiki-kun e Mone-chan (Ryonosuke Kamiki e Mone Kamishiraishi da Your Name) per farmi gli auguri! Grazie davvero ragazzi".

Crunchyroll, Funimation e tutti gli altri profili social dei maggiori siti streaming occidentali ed orientali hanno colto l'occasione per augurare un buon compleanno al maestro, che a quanto pare sarebbe già al lavoro su un nuovissimo film.

E voi cosa ne pensate? Qual è la vostra opera preferita di Makoto Shinkai? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per leggere la nostra recensione di Weathering With You, il suo ultimo capolavoro.