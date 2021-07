Tanti auguri ONE PIECE: il manga spegne oggi 24 candeline

Oggi il nome di ONE PIECE è universalmente conosciuto, quanto da appassionati di anime e manga ma non solo. L'autore oggi è uno dei massimi veterani di Weekly Shonen Jump nonché l'autore presente da più tempo sul magazine. Il suo capolavoro vanta quasi 100 volumi e oltre un migliaio di capitoli.

Il successo di ONE PIECE è tale che è diventato un testa a testa con il capolavoro DC dell'uomo pipistrello, con 490 milioni di copie vendute per il primo e "soli" 480 milioni di volumi venduti per Batman. Intere generazioni di appassionati sono letteralmente cresciuti insieme alla serializzazione del manga dal momento che Eiichiro Oda pubblicò il primo capitolo su Jump il 22 luglio 1997.

Con la giornata di oggi, dunque, ONE PIECE spegne 24 candeline e solo un anno separa ora il manga dal quarto di secolo. Nel frattempo in rete sono già trapelati i primi spoiler del capitolo 1020 che promette interessanti sviluppi tra cui nuove battaglie con protagonisti Brook e Nico Robin.

E voi, invece, da quanto tempo seguite il capolavoro di Oda settimanalmente? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina. Prima di salutarvi vi ricordiamo che il manga si appresta a raggiungere il volume 100 di cui alcune informazioni sono già disponibili.