Tanti auguri a Slam Dunk che compie 26 anni dal suo debutto nel 1993

Sono sicuro che nessun amante del basket, e ovviamente appassionato di anime e manga, possa definirsi tale se non ha letto o visto almeno una volta nella vita la famosissima serie sportiva nata dalla penna del mangaka Takehiko Inoue. Stiamo parlando di Slam Dunk, il manga degli anni novanta che ha conquistato innumerevoli appassionati nel mondo.

L'opera che ha fatto avvicinare moltissimi bambini e ragazzini alla pallacanestro, la stessa che nel periodo di serializzazione ha fatto si che questo sport in Giappone avesse un boom, divenendo tra quelli più scelti e praticati dalle nuove generazioni.

Ebbene, proprio mentre la Panini Comics in italia propone sul mercato una nuova edizione di Slam Dunk, il manga del maestro Inoue compie 26 anni dalla sua uscita, come riporta amorevolmente la pagina Facebook della Toei Animation.

Sono passati ben 26 anni da quando nel lontano 1993 usciva in Giappone il capitolo che avrebbe segnato l'anima e il cuore di più generazioni. Che avrebbe elevato Hanamichi Sakuragi a icona di uno sport e di un insegnamento di vita. Ovvero che con l'impegno e la determinazione, anche dalle situazioni più disperate può nascere qualcosa di buono. Col tempo Slam Dunk è divenuto il simbolo degli anime e dei manga in tutto il mondo, promotore e padre di una serie di opere che hanno provato a emularlo: come Kuroko's Basket o Generation Basket.

Per tutti questi motivi, per tutto quello che Takehiko Inoue ci ha saputo donare con la sua opera, noi lo ringraziamo e porgiamo i nostri più sentiti auguri a Slam Dunk, ad Hnamichi e compagni.

E come riporta la pagina Facebook della Toei Animation vi chiediamo: qual è il vostro personaggio preferito della serie?