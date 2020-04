Tanti auguri a Yasuhiro Nightow, papà di Trigun, che oggi compie 53 anni

Siamo soliti su Everyeye celebrare ricorrenze quali possono essere anniversari di serie, tributi, compleanni di personaggi famosi e mangaka celebri oltre che ideatori di grande opere che hanno segnato generazioni di ragazzi e infuocato il cuore di appassionati. Amiamo fortemente questo mondo e, pertanto, l'onoriamo al meglio delle nostre possibilità.

Qualche giorno fa avevamo rivolto i nostri più sentiti auguri ha uno dei personaggi più amati in tutto il mondo, lo scheletro pirata e musicista Brook di One Piece e ricordato l'uscita del secondo trailer della prima stagione dell'amatissimo Attacco dei Giganti uscito ormai ben sette anni fa. Ebbene, potremmo citare articoli celebrativi come questi fino a riempire pagine e pagine, tuttavia ci fermiamo qui, perché vogliamo spostare l'attenzione s'una ricorrenza che cade nella giornata di oggi e che merita la nostra e la vostra attenzione.

Esattamente 53 anni fa nasceva uno dei mangaka più famosi del nostro periodo, un mangaka che è stato ospite al Lucca Comics & Games per ben due edizioni, nel 2008 e nel 2015, e che ha dato vita a una delle serie più famose e conosciute nel mondo: Trigun. Oggi vogliamo fare i nostri più sentiti auguri a Yasuhiro Nightow, nato l'8 aprile del 1967. Mangaka che ha debuttato all'età di 27 anni sulla rivista Supet Jump con il manga, Call XXXX. Padre, tra l'altro, anche di opere come Samurai Spirit, Satellite Lovers e di personaggi e storie per la SEGA con anime e videogiochi della serie Gungrave.

Nightow è famoso soprattutto per il celebre manga prima e serie animata dopo, Trigun. Pubblicato la prima volta nel 1995 dalla Tokuma Shoten che lo ha raccolto in tre tankobon, per poi spostarsi sul magazine Shonen Captain, rivista che poi venne chiusa e che costrinse il manga a rimanere incompleto. Questo fino al 1998, quando è stato pubblicato Trigun Maximum, sequel della prima serie, edito dalla Shonen Gahosha nella collana Young King OURs, conclusosi, poi, il 30 marzo 2007 con la pubblicazione del 102° capitolo, per un totale di 14 volumi.

Se non avete visto Trigun potete recuperarlo sulla piattaforma americana di streaming, Netflix. Ancora una volta tanti auguri Yasuhiro Nightow e grazie per le opere che ci hai regalato e che hai regalato al mondo.

