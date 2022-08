Tanti nuovi progetti per Sword Art Online e Accel World in arrivo: annunci a settembre

Reki Kawahara è uno degli scrittori in ambito delle light novel più conosciuti del Sol Levante, gran parte del merito per aver ideato due fenomeni del web come Sword Art Online e Accel World. Proprio questi due titoli riceveranno prossimamente una valanga di progetti che saranno annunciati a breve.

Qualche settimana fa la produzione ha rivelato la Key Visual ufficiale per il 10° anniversario di SAO, una locandina promozionale per sponsorizzare gli eventi a tema in arrivo nei prossimi mesi, di cui una manifestazione importante il 6 novembre. Ad ogni modo, grosse sorprese potrebbero arrivare anche prima di quella data dal momento che è stata annunciata una finestra che promette interessanti novità.

Il 12 settembre 2022, infatti, lo scrittore di SAO e Accel World, Reki Kawahara, annuncerà molti progetti legati ai suoi due celebri franchise. Ovviamente non sappiamo cosa aspettarci da questo evento, se l'annuncio dell'anime di Unital Ring, progetti cinematografici o quant'altro, ma vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi alcun aggiornamento a riguardo.

E voi, invece, che cosa vi aspettate il 12 settembre? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto. Ma a proposito delle avventure di Kirito e Asuna, sapevate che Sword Art Online ha superato le 30 milioni di copie vendute?