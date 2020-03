Tantissime novità per The Seven Deadly Sins 4: confermati titolo, cast e mese di uscita

L'ultimo numero del settimanale di Kodansha Weekly Shonen Magazine ha confermato, senza troppe sorprese, molti dei rumors riguardanti The Seven Deadly Sins 4, l'ultima stagione dell'adattamento anime tratto dal manga di Nakaba Suzuki. Tra le tante novità, è stato anche annunciato il mese di debutto dei nuovi episodi.

The Seven Deadly Sins: Anger's Judgement, questo il titolo scelto dalla produzione, trasmetterà la premiere dell'ultima stagione nel mese di ottobre 2020 e dovrebbe essere composto da ben 24 episodi. Tutti i membri del cast torneranno a riprendere per un'ultima volta i propri ruoli, mentre le animazioni saranno curate direttamente dai ragazzi di J.C. Staff. I leak di BoarHat mostratovi ieri dunque, si sono rivelati completamente corretti.

Vi ricordiamo che la quarta stagione adatterà l'arco narrativo New Holy War (già coperto in parte dall'ultima stagione), quello dello scontro con il Re Demone e l'arco finale, attualmente senza nome. La terza stagione ha coperto circa 60 capitoli in 24 episodi, dunque è plausibile che gli ultimi settanta vengano adattati senza troppe sbavature.

Tra le altre cose, la rivista di Kodansha ha confermato l'arrivo di uno sequel del manga di Suzuki, scritto dal medesimo e intitolato The Four Knights of Apocalypse. La nuova serie seguirà le gesta di Tristan, principessa di Liones nonché capo dei quattro cavalieri dell'apocalisse.

