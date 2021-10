Taopaipai come Akira: il poster crossover con Dragon Ball di un fan

Di crossover un manga famoso come Dragon Ball, continuamente sulla cresta dell'onda dal 1984, ne ha avuti tanti. L'abbiamo visto di recente con il poster che porta Goku nel mondo del Signore degli Anelli, ma non è di certo l'unico di questo genere ormai ben radicato nel fandom.

Negli ultimi giorni, l'illustratore e fan 524 Nicocolors ha deciso di postare una fan art che unisce Dragon Ball e Akira, uno dei capisaldi dell'animazione nipponica, in un poster molto particolare e simpatico. Lo ha fatto ripescando il personaggio di Taopaipai, il killer assoldato dal Red Ribbon e fratello dell'eremita della gru che fu sconfitto da Goku durante la seconda ricerca delle sette sfere nel manga di Dragon Ball. Come ricorderete, come mezzo di trasporto Taopaipai usò un pilastro che scagliò via per poi saltarci sopra.

Nell'immagine in basso, Taopaipai si ritrova lì dove ha "parcheggiato" il pilastro e si prepara a risalire ma sia il logo che la posizione del personaggio e del pilastro richiamano a quello del più noto poster di Akira, dove vedevamo Kaneda e la sua moto rossa fiammante.

Recentemente, il mondo di Dragon Ball si è unito a quello di Naruto che ha visto il ninja biondo diventare un saiyan in armatura.