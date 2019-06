Target Vader: finalmente online l'anteprima del primo numero!

Qualche mese fa Marvel Comics ha presentato una nuova miniserie a fumetti ambientata nel mondo di Star Wars, intitolata Target Vader. La serie, composta da sei numeri, è stata scritta e disegnata rispettivamente da Robbie Thompson e Marc Laming ed è attesa nelle edicole per il 3 luglio 2019.

Oggi, due mesi dopo l'annuncio ufficiale, sono state diffuse in anteprima delle tavole estratte dal primo numero, reperibili cliccando sul link in calce all'articolo. Tra i tre artisti responsabili per la realizzazione delle Cover sottolineiamo anche la presenza dell'italiano Marco Cecchetto, impegnato per l'occasione con Nic Klein e Carmen Carnero.

Nonostante ne porti il nome la miniserie non si incentrerà esclusivamente su Darth Vader, quanto piuttosto sul cacciatore di taglie ed ex stormtrooper Beilert Valance, introdotto per la prima volta nella serie Han Solo Imperial Cadet.

La sinossi di Target Vader recita quanto segue: "Darth Vader è a caccia di un misterioso sindacato criminale che opera al di fuori delle leggi dell’Impero, ma non sa di essere inseguito da un gruppo composto dai più letali cacciatori di taglie della galassia, assoldati dal sindacato per porre fine alla sua vita una volta per tutte. Guidato dall'ex Ufficiale Imperiale Beilert Valance, questo manipolo di assassini non si fermerà di fronte a nulla pur di incassare la più grande taglia che si sia mai vista".

