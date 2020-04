Le Tartarughe Ninja stanno per tornare, disponibili le prime tavole della nuova serie

Dopo ben 25 anni dall'ultima volta, i creatori delle Tartarughe Ninja ritornano a collaborare in un nuova opera del brand. Kevin Eastman e Peter Laird raccontano la storia di un futuro distopico in Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.

La pubblicazione, a cura di IDW Publishing, si comporrà di cinque uscite totali e arriverà sugli scaffali nel periodo estivo. La serie si ambienta una New York alternativa, in cui una tartaruga sopravvissuta intraprende una missione apparentemente impossibile per vendicare la sua famiglia e i suoi amici defunti.

Di seguito vi riportiamo le parole di Eastman sulla genesi dell'opera:

"Circa dieci anni fa, ho riscoperto una bozza di venti pagine per una storia del TMNT che Peter e io scrivemmo insieme nel 1987. La storia è ambientata trent'anni nel futuro, quindi (come scritto allora) nel 2017. Leggendola di nuovo, sono tornato a un'epoca molto diversa della storia del brand - quando tutto ruotava intorno ai fumetti - che solamente io e Peter scrivevamo e disegnavamo. Tutto ciò che il mondo avrebbe presto scoperto su questi personaggi, che avevamo creato e chiamato Teenage Mutant Ninja Turtles".

Il primo numero di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin sarà disponibile in tre copertine differenti, a cura di Kevin Eastman e Mateus Santoluco. Ciascun albo contiene 48 pagine, e qui sotto potete osservare in anticipo le prime tavole dell'opera.

Power Rangers/Teenage Mutant Ninja Turtles: quali personaggi vedremo nel crossover?