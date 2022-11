Tatami Time Machine Blues, lo spericolato show è fruibile su Disney+

Tatami Time Machine Blues è il sequel di The Tatami Galaxy, franchise nato dalla penna di Tomihiko Morimi. Le vicende seguono una sorta di resoconto, con licenza poetica, di alcune esperienze vissute dallo stesso autore all'Università di Kyoto.

La storia di The Tatami Galaxy seguiva originariamente le vicende di uno studente di università senza nome e di come costui, incontrato Ozu, diventava coinvolto in una vita spericolata e immorale, che oltretutto lo allontanava dall'amore Akashi.



In Tatami Time Machine Blues il tremendo Ozu bagna e rovina il telecomando del condizionatore dell'appartamento del "protagonista". Uno strano studente si presenta a loro e racconta di giungere dal futuro. E così, il protagonista si ritrova a viaggiare nel tempo per provare a recuperare il telecomando prima del fatidico danneggiamento. L'anime è uscito a settembre mentre le prime informazioni a luglio con il primo trailer di Tatami Time Machine Blues. Dal 9 novembre la divertente commedia è disponibile su Disney+, purtroppo esclusivamente sottotitolata. La quasi totalità del cast originale torna per il sequel: Shintaro Asanuma come Watashi, Maaya Sakamoto come Akashi e Hiroyuki Yoshino come Ozu. Il genere, oltre che comedy, è romantico e sci-fi. Se vi ispira, sapete dove reperirlo!



Oppure conoscevate già Tatami Time Machine Blues? Nel frattempo vi aggiorniamo sul nuovo progetto di Tokyo Revengers.