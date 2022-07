Tatami Time Machine Blues, trailer e poster per l'anime in uscita a settembre

Il sequel di The Tatami Galaxy, popolare e iconica opera scritta da Tomihiko Morimi e disegnata da Yusuke Nakamura, sta per ricevere un adattamento anime. Sul profilo Twitter della serie, è stato ufficializzato che l'anime di Tatami Time Machine Blues debutterà su Disney+ in Giappone il 14 settembre.

L'annuncio della serie anime, è stato accompagnato da un primissimo teaser trailer, che ci permette di ritrovare l'amato gruppo di Kyoto, e una prima key visual. Sul relativo sito web, è stato anche rivelato che nelle sale giapponesi l'anime sarà proiettato in una speciale versione cinematografica.

Tatami Time Machine Blues verrà lanciato in tutto il mondo su Dinsey+, piattaforma streaming dove in Giappone, dal 14 settembre, arriverà un episodio a settimana per un totale di sei episodi. Gli ultimi due della serie, verranno rilasciati in contemporanea il 12 ottobre. Al momento, non c'è ancora una data per l'uscita internazionale. La puntata numero sei, è un'esclusiva della serie anime, e non verrà inclusa nella compilation cinematografica.

Nel luglio 2020, esattamente 16 anni dopo il romanzo originale, debuttò Tatami Time Machine Blues. In questa nuova storia, vengono narrate le vicende del problematico amico del protagonista di The Tatami Galaxy. Ozu, fa rovesciare una bibita sul solo telecomando del condizionatore degli appartamenti degli studenti, rompendolo proprio in una calda giornata d'estate. I protagonisti, si chiedono cosa fare a riguardo ed elaborano un piano con Akashi. Per risolvere la situazione, viene deciso di tornare indietro nel tempo e salvare il telecomando prima che venga rotto.

La quasi totalità del cast vocale originale tornerà per questo anime sequel, inclusi Shintaro Asanuma come Watashi, Maaya Sakamoto come Akashi e Hiroyuki Yoshino come Ozu. Shingo Natsume, dirige l'anime presso Science SARU, che nell'estate ha lanciato Yurei Deco. Vi ricordiamo che proprio il successo di The Tatami Galaxy, portò alla fondazione dell'illustre studio Science SARU. Makoto Ueda e Yusuke Nakamura, sono accreditati rispettivamente come sceneggiatore e character designer.