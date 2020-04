Tatsumaki di One-Punch Man prende vita con un fedelissimo cosplay

Tra i tanti eroi inseriti nel mondo di One-Punch Man, i più forti sono inevitabilmente quelli categorizzati come classe S. Pochissimi membri e tutti con abilità davvero fuori dal comune e che si sono messi in mostra poche volte. Tra quelli più famosi di questo gruppo c'è indubbiamente Tatsumaki, la donna con i capelli verdi e un potere psichico.

Apparsa sia nel manga che nell'anime di One-Punch Man, Tatsumaki ha trovato nel corso del tempo parecchi sostenitori. Per questo è un personaggio particolarmente al centro di fan art e cosplay. L'ultimo in ordine cronologico ad apparire in rete e a riscuotere un ottimo consenso è stato quello di Tsukides che ha ripreso la donna fedelmente e con un'espressione diversa dal solito.

Tsukides ha replicato la semplicità di Tatsumaki con il cosplay che potete vedere in calce: i capelli verdi spiccano su tutto, arricciandosi verso le punte, mentre il vestito è composto da un unico indumento nero che svolazza con alcuni lembi lasciando le cosce particolarmente scoperte. Utilizzando strumenti grafici, la cosplayer ha aggiunto sullo sfondo tanti effetti luminosi che accentuano il verde distintivo di Tatsumaki. Il Tornado del Terrore sembra però non fare così tanta paura con quell'espressione sul volto.

Oltre Tatsumaki, i fan di One-Punch Man adorano anche i cosplay di Fubuki, la sorella minore. Se invece volete conoscere le origini del mondo di Saitama, non perdetevi lo speciale sulla Discovery Edition di One-Punch Man.