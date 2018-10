Tatsunoko Production annuncia 'Egao no Daika' per celebrare il suo 55° anniversario

Lo studio di animazione Tatsunoko Production festeggerà il suo 55° anniversario con il nuovo original anime “Egao no Daika” (The Cost of Smiles). La serie uscirà il prossimo gennaio e sarà possibile vederla in anteprima su WOWOW, Tokyo MX e YTV.

Segue una breve sinossi del titolo:

“Su un pianeta lontano dalla Terra, vi è un regno pieno di volti sorridenti. La principessa Yūki ha 12 anni e sta per entrare in un'età sensibile nella vita di una persona. Ogni giorno piange, ride, e a volte il suo cuore palpita di eccitazione. Per tutto il tempo, vive allegramente nel palazzo reale.

Riempiendo i suoi giorni di colori sono i suoi leali vassalli: la sua tutor Reira, Izana che assiste negli affari politici, il capo della cavalleria Harold ... e poi, c'è il suo amico d'infanzia e aiutante Joshua.

"Yūki! Se hai spirito e coraggio, puoi fare qualsiasi cosa!"

"... No, non ancora questo! Joshua, sii nobile!"

Stella ha 17 anni ed è un soldato capace e riservato. Tuttavia, lei sorride sempre ... sorridere è essenziale per vivere.

Questa è una storia di due ragazze nate su pianeti lontani.”

Le protagoniste, che potete vedere più in basso, in calce alla notizia, come già detto, sono:

Yuki Soleil (doppiata da Yumiri Hanamori ): principessa e ragazza ingenua, innocente e particolarmente espressiva;

(doppiata da ): principessa e ragazza ingenua, innocente e particolarmente espressiva; Stella Shining (doppiata da Saori Hayami): è una ragazza sorridente ed un’eccellente soldato. Ha anche un lato di sé riservato.

Di seguito potete trovare, invece, una parte dello staff coinvolto nel progetto:

Regia: Toshimasa Suzuki (Fafner: Heaven and Earth);

(Fafner: Heaven and Earth); Sceneggiatura: Shinichi Inotsume (Persona 5 the Animation);

(Persona 5 the Animation); Character Designer / Original Story Concept: NOB-C (Musasino !, Urawa no Usagi-chan);

(Musasino !, Urawa no Usagi-chan); Original Story Concept: Hikaru Yuasa ;

; Sound Director: Kazuya Tanaka.

La sigla di apertura sarà “Egao no Kanata” (Beyond the Smiles) di Chiho e Majiko. L’ending invece, realizzata da “kimi no orphée”, avrà come tema musicate la canzone “Kono Sekai ni Hanataba” (A Bouquet for this World).

Qualche tempo fa la compagnia aveva annunciato altri lavori per celebrare l’anniversario dello studio. Per chi fosse interessato consigliamo QUESTA notizia.