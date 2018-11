Tatsunoko Productions diffonde il primo video promozionale di 'The Price of Smiles'

Il sito ufficiale dell’anime intitolato The Price of Smiles ha recentemente diffuso in rete il primo video promozionale della nuova serie televisiva che a gennaio esordirà su WOWOW, Tokyo MX e YTV. A quanto pare, l’anime si comporrà di dodici episodi da trenta minuti circa.

Stando a quanto rivelato finora, Yumiri Hanamori (Evileye in Overlord, Shōnen Doll in Caligula) presterà la propria voce alla tenera protagonista Yūki Soleil, la principessa di un regno millenario. La ragazza è innocente, ingenua e espressiva, inoltre ride, piange e si arrabbia spesso.

Saori Hayami (Kagura Mikazuchi in Fairy Tail, Sachi in Sword Art Online), invece, doppierà Stella Shining, una ragazza che sorride sempre quando ha a che fare con le altre persone. Possiede un lato riservato ed è un soldato eccellente.

Di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale diffusa da Tatsunoko Productions.



“Su un pianeta lontano dalla Terra c’è un regno colmo di volti sorridenti. La principessa Yūki ha 12 anni e sta per raggiungere un’età molto importante per la vita di una persona. Ogni giorno piangere, ride e a volte il suo cuore palpita per l’eccitazione. Per tutto il tempo, vive allegramente nel palazzo reale. Ella trascorre le proprie giornate con i suoi leali vassalli: Reira, la sua tutrice; Izana, che l’assiste negli affari politici; Harold, il capo dei cavalieri. E poi vi è il suo amico d’infanzia e aiutante Joshua.



‘Yūki! Se hai spirito e coraggio, puoi fare qualsiasi cosa!’

‘…Non di nuovo! Joshua, sii nobile!’



Stella ha 17 anni, è un soldato capace e riservato Tuttavia, lei sorride sempre… poiché sorridere è essenziale per continuare a vivere. Questa è una storia di due ragazze nate su pianeti lontani.”