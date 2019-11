Un tatuaggio di Piccolo di Dragon Ball Super ha terrorizzato tutti i fan della serie

I personaggi ideati da Akira Toriyama sono entrati fin da subito nei cuori dei loro fan: tra fan art di Dragon Ball Super, cosplay e molto altro, troviamo anche dei tatuaggi dedicati ad uno degli anime più famosi. Uno di questi ritrae Piccolo, ma in una versione mai vista.

L'ex maestro di Gohan è stato uno dei personaggi che ha affascinato di più gli appassionati del cartone: la sua storia è iniziata come rivale di Goku, fino allo scontro in cui il protagonista della serie ha sacrificato la sua vita per sconfiggere Raditz, suo fratello. Nel corso delle puntate Piccolo diventa l'insegnante di Gohan, capendo subito il grande potenziale del figlio di Goku.

Come potete vedere dall'immagine presente in calce alla notizia, il namecciano è stato raffigurato in versione Pickle Rick, citando la celebre serie animata "Rick and Morty". I commenti alla foto sono stati numerosi, tra chi si cimenta in giochi di parole (Pickle-o) e chi esprime tutto il suo stupore di fronte all'idea di unire personaggi così diversi.

Nel frattempo aspettiamo ulteriori notizie sulla seconda stagione della serie, stando alle ultime indiscrezioni, le puntate di Dragon Ball Super 2 sono in ritardo sulla tabella di marcia, con i fan dell'anime in ansia di conoscere quale sarà la continuazione delle avventure di Goku, Vegeta e gli altri personaggi nati dalla mente di Akira Toriyama.