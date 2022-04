Tawawa on Monday: la serie fa infuriare le donne dell'UN per un poster

Su Weekly Young Magazine di Kodansha, una rivista seinen a cadenza settimanale, pubblica spesso manga ad alto tasso ecchi. Prison School è l'esempio più noto, ma ci sono tanti altri autori che propongono serie simili e con molto erotismo. Non ricade propriamente in questa categoria il manga di Getsuyoubi no Tawawa.

Conosciuto anche con il titolo inglese Tawawa on Monday, questa serie inizialmente era stata concepita da Himura Koseki, l'autore, come una serie di pagine singole da pubblicare ogni lunedì sul proprio account Twitter. Lo scopo era quello di abbattere la depressione da lunedì, i blue monday, con delle illustrazioni in blu con ragazze estremamente prosperose che interagivano con colleghi, superiori, salarymen, altri studenti e molto altri ancora con cui il lettore stressato dai lunedì poteva immedesimarsi.

La versione Twitter ha ottenuto così tanti consensi da far nascere un anime di Tawawa on Monday e anche un manga effettivo, con la serializzazione cominciata su Weekly Young Magazine nel 2020. Con la produzione di abbastanza capitoli, la serie ha visto la vendita del quarto volume sugli scaffali delle fumetterie e librerie nipponiche, ma un poster utilizzato per promuoverla non è andata giù all'UN Women.

La serie fanservice con una leggera tinta ecchi è stata infatti promossa sul giornale Nikkei il 4 aprile e da allora ha attratto la critica dell'United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), che ha inviato una lettera l'11 aprile sostenendo che quella pubblicità fosse "inaccettabile", chiedendo anche informazioni sul perché è stato scelto di stamparla. L'immagine, che si può vedere in basso, ritrae una delle protagoniste, Ai-chan, di profilo e a seno praticamente coperto mentre dice "spero che sarà una bella settimana".

Un rappresentante della rivista ha detto che "Il 4 aprile è il primo lunedì dell'anno per molti nuovi impiegati.", riferendosi al fatto che in Giappone solitamente i contratti e tanti nuovi avvenimenti partono sempre da aprile, "Abbiamo inserito una pagina intera pubblicitaria per scacciare via la loro ansia e tirargli su il morale." Secondo Ishikawa, rappresentante dell'UN Women, "Ovviamente, pubblicizzare un manga su una ragazza minorenne come un bersaglio sessuale dei maschi rischia di promuovere stereotipi che impongono queste regole alle donne". Tuttavia va notato che Ai-chan è solo una delle tante protagoniste e che ci sono anche donne adulte e maggiorenni a fare il proprio lavoro nel corso degli altri capitoli.

Come pensate che si risolverà la vicenda? Intanto, le due stagioni di Tawawa on Monday sono entrambe disponibili su Crunchyroll.