Tawawa on Monday torna a sorpresa con la Stagione 2, il primo episodio è su Crunchyroll

L'anime ecchi Getsuyobi no tawawa è stato rinnovato per una seconda stagione, cinque anni dopo la conclusione della prima. L'annuncio è arrivato a sorpresa poche ore fa insieme ad uno splendido poster, e nello stesso istante è stato pubblicato il primo episodio, disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati Crunchyroll.

Getsuyobi no tawawa, anche conosciuto in occidente come Tawawa on Monday, è un anime tratto dal libro di illustrazioni di Kiseki Himura, in cui viene raccontata la storia di una studentessa e i suoi incontri mattinieri con un impiegato giapponese. Pine Jam ha realizzato l'adattamento nel 2016, composto da dodici episodi della durata di circa cinque minuti l'uno, in stile Miru Tights.

Crunchryoll ha acquisito i diritti per la seconda stagione, ma purtroppo al momento non sono disponibili i sottotitoli in italiano. La nuova stagione sarà composta da 13 episodi, pubblicati ogni lunedì sulla piattaforma streaming. Nel caso in cui non foste abbonati, potete comunque aspettare una settimana per recuperare gli episodi gratuitamente.

