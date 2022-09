TCG Pokémon, annunciata l'ultima espansione di Spada e Scudo: Lugia sarà protagonista

Dopo aver visto la Premium Collection del TCG Pokémon dedicata ad Eevee e alle sue evoluzioni, arriva dal Giappone un'altra novità relativa al gioco di carte collezionabili dei mostriciattoli tascabili di Satoshi Tajiri. Alla fine della Champions League di Yokohama 2023, infatti, è stata annunciata la nuova espansione del TCG giapponese.

La nuova espansione sarà intitolata S12 Phantom Trigger e avrà per protagonisti assoluti Pokémon leggendari come Lugia, Regieleki e Regidraco. L'espansione uscirà a partire dal 21 ottobre in Giappone e sarà l'ultima del TCG dedicata all'ottava generazione di Pocket Monsters, dal momento che a partire da inizio 2023 inizierà la pubblicazione delle espansioni dedicate a Pokémon Scarlatto e Violetto.

All'estero, S12 Phantom Trigger sarà compresa nell'espansione Tempesta Argentea del GCC Pokémon, che arriverà in Italia a partire dall'11 novembre prossimo. In calce a questa notizia trovate alcune delle carte e delle promo art annunciate per l'espansione, tra le quali spiccano chiaramente Unown V/VSTAR e Lugia V/VSTAR, oltre a Regidraco V/VSTAR e Regieleki V/VMAX, le cui carte non sono ancora state diffuse da The Pokémon Company.

In Giappone, l'espansione comprenderà 98 carte comuni e un numero imprecisato di rare, che sicuramente verranno svelate nei prossimi giorni. Accanto alla vendita tradizionale per pacchetti, sarà possibile acquistare dei box da 50 booster da 5 carte ciascuno: l'acquisto di un box, inoltre, vi permetterà di entrare in possesso di ulteriori cinque carte promo, tra cui Lugia VSTAR e Lugia V.