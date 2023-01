Il TCG Pokémon arriva a Paldea: il set Scarlatto e Violetto arriva il 31 marzo

Finalmente ci siamo: il TCG Pokémon entra nella nona generazione, quella di Pokémon Scarlatto e Violetto. Benché a fine gennaio arriverà l'espansione del GCC Pokémon Zenit Regale, che segnerà l'ultimo colpo di coda per Spada e Scudo, ora abbiamo un annuncio ufficiale della nuova generazione anche nel gioco di carte collezionabili.

The Pokémon Company International, infatti, ha confermato che Scarlatto e Violetto arriveranno il 31 marzo in tutto il mondo, Italia compresa. L'espansione comprenderà i due set gemelli Scarlet EX e Violet EX dell'OCG giapponese in un unico pacchetto, insieme ad una serie di carte aggiuntive provenienti da altri set già rilasciati nel Sol Levante e mai arrivate in occidente.

Come vi abbiamo anticipato nel nostro approfondimento sul TCG di Pokémon Spada e Scudo di dicembre, che si basava su informazioni ufficiali raccolte dal sito web dell'OCG giapponese, al centro della prima espansione di nuova generazione vi sarà il ritorno della meccanica dei Pokémon-EX, che vantano un'elevata quantità di PS e degli attacchi e delle abilità veramente potenti. Tuttavia, perdere uno di questi Pokémon vi farà "bruciare" due carte Premio, e non una sola.

Per dare una ventata d'aria fresca alla meccanica, con Scarlatto e Violetto i Pokémon EX saranno anche di Fase 1 e di Fase 2, e non solo dei Pokémon Base. Inoltre, il set introduce i Pokémon EX-Teracristal, che hanno un teratipo simboleggiato da un'illustrazione impressa in maniera speciale. I Pokémon EX-Teracristal, comunque, seguono le stesse regole dei Pokémon EX standard.

Inoltre, le nuove espansioni riprenderanno le carte a figura intera, con un'illustrazione impressa in modo speciale e con dei Pokémon raffigurati in pose naturali e colori vivaci. Negli scorsi giorni, in effetti, erano già state svelate le carte Pokémon Art Rare e Super Art Rare di Scarlatto e Violetto.

Tra le altre, comunque, il set comprenderà due Pokémon-EX Teracristal, Arcanine e Gyarados, 10 carte rare di Pokémon-EX, 12 carte ultra rare di Pokémon-EX e 24 carte rare di Pokémon, insieme a 8 carte aiuto ultra rare e 10 carte Aiuto rare con illustrazione speciali di Pokémon e Aiuto.