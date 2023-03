TCG Pokémon, ecco il primo box di Scarlatto e Violetto: avrà una carta jumbo di Cyclizard

Gli ultimi giorni sono stati un vero e proprio tripudio di annunci per il TCG Pokémon: dopo la presentazione della Min Tin Collection di Paldea, che ha per protagonisti mostriciattoli come Pawmi, Pikachu, Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, oggi Game Freak ha svelato un altro box speciale, questa volta dedicato a Cyclizar EX.

Il Box dedicato a Cyclizar EX arriverà a maggio negli Stati Uniti e in Europa: sul mercato americano, il prodotto sarà disponibile nei negozi specializzati a partire dal 5 maggio 2023, perciò nella stessa data esso potrebbe arrivare anche nel Vecchio Mondo. In Giappone, invece, Cyclizar EX è stato rilasciato come carta promo di Scarlatto e Violetto nell'OCG, in un pack rivolto perlopiù ai nuovi giocatori e contenente anche i leggendari Miraidon e Koraidon.

In occidente, invece, il Box di Cyclizar conterrà quattro pacchetti dell'espansione Scarlatto e Violetto, una carta jumbo di Cyclizar EX, una versione normale dello stesso Pokémon e una carta foil di Rotom. Completa il pacchetto l'ormai immancabile codice per il TCG Pokémon online. Il tutto verrà proposto a 19,99 Dollari negli Stati Uniti, che dovrebbero tradursi in 19,99 Euro in Italia.

Vi ricordiamo che il set base di Pokémon Scarlatto e Violetto sarà lanciato in Europa il 31 marzo, dunque tra meno di un mese, inaugurando così la nona generazione dei mostriciattoli tascabili di Game Freak anche nel TCG. Dopo il set base, TPCi dovrebbe lanciare una serie di Collezioni e Box come quello dedicato a Cyclizar, per poi passare, nel 2023 inoltrato, al debutto nel TCG Pokémon del set Triplet Beat, già svelato per l'OCG e che dovrebbe essere basato sui tre start di Paldea e sulle loro evoluzioni finali.