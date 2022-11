TCG Pokémon, colpo di coda per Spada e Scudo: annunciata l'espansione Zenit Regale!

I primi prodotti del TCG Pokémon di Scarlatto e Violetto arriveranno in tutto il mondo, Italia compresa, a inizio 2023. Ciò però non significa che la generazione di Spada e Scudo non abbia ancora qualche freccia al proprio arco: al contrario, nelle scorse ore The Pokémon Company ha annunciato l'espansione Zenit Regale, in arrivo a gennaio.

Zenit Regale verrà pubblicato il 20 gennaio 2023 in tutto il mondo, Italia compresa, e proporrà una serie di carte con illustrazioni del tutto inedite o speciali. Per il momento non sappiamo dirvi quante carte conterrà in tutto l'espansione, ma è certo che si tratterà dell'ultima espansione prima dell'arrivo della nuova generazione dei mostriciattoli tascabili anche nel TCG.

Per questo, Zenit Regale scoccherà le ultime frecce all'arco di Pokémon Spada e Scudo nel settore delle carte collezionabili, continuando il set Galleria di Galar (70 carte in totale) con carte ambitissime come Mewtwo V-ASTRO, Darkrai V-ASTRO e Zoroark di Hisui V-ASTRO. Tra le altre, comunque, il set conterrà:

17 Pokémon-V

Cinque Pokémon-VMAX

Ben otto Pokémon-V ASTRO , tra cui troviamo sia Zacian-V ASTRO che Zamazenta-V ASTRO

, tra cui troviamo sia Zacian-V ASTRO che Zamazenta-V ASTRO Tre Pokémon cromatici, ossia Charizard, Charjabug ed Eternatus

Come sempre, il set sarà acquistabile in booster box in edicola, ma verrà venduto anche in una serie di confezioni speciali, tra cui troviamo il Set Allenatore Fuoriclasse Zenit Regale, che includerà 10 buste dell'espansione Zenit Regale, un Lucario-V ASTRO con illustrazione speciale e vari accessori di gioco.

Oltre al Set Allenatore Fuoriclasse, tra gli altri pacchetti speciali lanciati insieme a Zenit Regale troveremo la Collezione Regieleki-V e Regidrago-V, la Collezione Speciale Pikachu-VMAX e la Collezione Premium con tabellone di gioco di Morpeko-V. Per saperne di più, comunque, vi invitiamo a dare un'occhiata al sito web del GCC Pokémon.