TCG Pokémon: disponibile la nuova Collezione Speciale con un enorme Pikachu-VMAX Jumbo!

Neanche il tempo di riprenderci dall'annuncio di Pokémon Trading Card Game Classic che The Pokémon Company svela un altro prodotto legato al mondo dei mostriciattoli tascabili. Questa volta, però, si torna di peso nell'ottava generazione, con il set Collezione Speciale dedicato a Pikachu-VMAX, che conclude l'espansione Zenit Regale.

La Collezione Speciale è stata lanciata negli scorsi giorni in tutte le edicole e nei negozi specializzati, a prezzi che oscillano attorno ai 40 Euro in Italia. Come ogni Collezione Speciale che si rispetti, quella dedicata a Pikachu comprende due carte Jumbo della mascotte Pokémon, una dedicata a Pikachu-VMAX e l'altra dedicata a Pikachu-V, insieme alle rispettive varianti "in scala", perfette per essere inserite e giocate nei vostri deck. Potete dare un'occhiata ad entrambe le carte in calce a questa notizia.

Pikachu-VMAX ha la mossa Coda Elettrizzante, che permettere al Pokémon di "accumulare energia" assegnando fino a tre carte energia dalla pila degli scarti allo stesso Pikachu-VMAX o ad un altro mostriciattolo del proprio team. L'altra mossa esclusiva del Pokémon è Gigatuono, che sfrutta tutta l'energia accumulata (richiedendo ben quattro carte energia) per una potente scarica sul nemico, che gli infligge la bellezza di 250 punti di danno.

Pikachu-V vanta la mossa Pika-Impulso, che infligge un danno di 200 punti e che richiede tre energie per essere attivata: si tratta ovviamente di un attacco pensato per andare in "combo" con l'effetto della variante VMAX dello stesso Pokémon, ma che impone anche un turno di ricarica al Pokémon che lo utilizza.

Infine, completano la Collezione Speciale di Pikachu cinque pacchetti di espansione del set Zenit Regale e una carta codice per riscattare una serie di ricompense online. Vi ricordiamo comunque che Zenit Regale è uscita a fine gennaio ed è l'ultima espansione dedicata a Pokémon Spada e Scudo: il 31 marzo, infatti, arriverà in Europa il set base di Scarlatto e Violetto, che inaugurerà il viaggio a Paldea anche nel TCG.