TCG Pokémon, doccia gelata per i fan: aumentano i prezzi, ma non in Italia (per ora)

Periodo di novità per il TCG Pokémon, benché non tutte necessariamente positive. Dopo aver scoperto che il gioco di carte collezionabili Pokémon arriverà in Cina, con una mossa che potrebbe irrobustire le casse di The Pokémon Company, arriva oggi la notizia che il prezzo delle carte Pokémon è destinato ad aumentare nei prossimi mesi.

La notizia arriva direttamente da TPCi, ma per il momento è limitata ai prezzi giapponesi del TCG Pokémon. In altre parole, non ci sono ancora notizie certe circa un possibile aumento dei prezzi di mazzi, booster pack, espansioni e edizioni Premium del GCC occidentale, anche se l'annuncio giapponese è sicuramente fonte di preoccupazione anche per i collezionisti europei ed americani.

Ad ogni modo, l'aumento diventerà effettivo solo con Pokémon Scarlatto e Violetto, ovvero con le espansioni del TCG che daranno il via alla nona generazione Pokémon anche nel gioco di carte collezionabili. Come i più attenti ricorderanno, la prima espansione dedicata a Scarlatto e Violetto debutterà nel corso del 2023, dopo l'uscita dell'ultimo set di Pokémon Spada e Scudo, che avrà per protagonista il leggendario Lugia.

TPCi ha anche diffuso una tabella degli aumenti dei prezzi in Yen di espansioni, mazzi e accessori, che i colleghi di PokéGuardian hanno tradotto e che potete trovare in calce. In generale, l'aumento percentuale dei prezzi dovrebbe oscillare tra l'8 e il 10% per i prodotti principali: per esempio, un pacchetto di carte (che, lo ricordiamo, in Giappone non ha la stessa consistenza rispetto alle controparti italiane) aumenterà il proprio prezzo del 9%, passando da 165 a 180 Yen; un deck precostruito invece passerà da 1.711 a 1.800 Yen.

Con ogni probabilità, i rincari sono dovuto all'aumento generalizzato dell'inflazione e, soprattutto, ai continui incrementi di prezzo delle materie prime, tra cui troviamo anche la carta. Non è chiaro comunque se gli aumenti siano definitivi o se The Pokémon Company preveda dei nuovi tagli in futuro. Infine, resta ancora da definire l'eventuale scatto dei rincari anche per i mercati occidentali, compreso quello italiano.