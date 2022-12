TCG Pokémon, leak svela i nomi dei set del 2023: inizia l'avventura a Paldea!

Il 2023 sarà un anno di svolta per il TCG Pokémon: da una parte, il gioco di carte collezionabili tornerà a pubblicare i deck dei campioni mondiali del TCG Pokémon, mentre dall'altra avrà inizio la generazione di Pokémon Scarlatto e Violetto anche nel cardgame. Oggi, finalmente, un trademark ci svela quali saranno i nomi dei primi set del 2023.

Dal leak sulle uscite Pokémon del 2023 sappiamo già che il primo set di espansione di Scarlatto e Violetto, almeno in Giappone, sarà intitolato Pokémon Scarlet & Violet - Expansion Pack EX e sarà disponibile in due varianti, una dedicata a Pokémon Scarlatto e una dedicata a Pokémon Violetto. Come ampiamente prevedibile, i due leggendari di copertina dei videogiochi di nona generazione Koraidon e Miraidon saranno anche le cover card del set.

Negli scorsi giorni, però, Nintendo, Creatures Inc. e Game Freak hanno registrato tre nuovi marchi del TCG Pokémon, che dovrebbero essere anche i nomi delle tre espansioni mainline in arrivo nel 2023 dopo l'introduzione delle creature di Scarlatto e Violetto con l'Expansion Pack EX. Per il momento non sappiamo se si tratti di nomi esclusivi per il Sol Levante o se questi ultimi verranno traslitterati anche in occidente. I tre set del TCG registrati, comunque, sono:

Pokémon Scarlet & Violet - Snow Hazard;

Pokémon Scarlet & Violet - Clay Burst;

Pokémon Scarlet & Violet - Triplet Beat;

Stando a quanto sappiamo da precedenti leak, Triplet Beat sarà la seconda espansione del 2023, e dovrebbe arrivare nel corso del mese di marzo. Snow Hazard e Clay Burst, invece, sono due set ancora del tutto sconosciuti. Dai nomi, però, possiamo sbilanciarci e ipotizzare che Snow Hazard avrà per protagonisti la capopalestra di tipo ghiaccio Grusha e il leggendario Chien-Pao, mentre Clay Burst vedrà come suoi personaggi principali la capopalestra elettro Kissara e il leggendario Ting-Lu.