TCG Pokémon, leakate le prossime espansioni? Ecco la lineup di inizio 2023

I primi set del TCG di Pokémon Scarlatto e Violetto arriveranno nelle edicole di tutto il mondo entro la fine del mese di marzo, ma sembra che il 2023 del gioco di carte collezionabili Pokémon sarà davvero scoppiettante: grazie ad alcuni leak, infatti, abbiamo scoperto i titoli delle prossime tre espansioni del TCG di Game Freak.

Già a inizio dicembre, alcuni rumor avevano svelato che, subito dopo i set introduttivi di Scarlatto e Violetto, già annunciati ufficialmente da The Pokémon Company, TPCi avrebbe lanciato altre tre espansioni del TCG, tutte entro la metà del 2023. Una concentrazione senza precedenti, che fa ben sperare circa una ripresa di vigore del cardgame con l'inizio della nona generazione Pokémon, grazie anche all'interesse "di ritorno" di molti fan ormai cresciuti.

Ebbene, il portale PokéGuardian afferma di aver scoperto che il 14 aprile 2023 arriverà nelle edicole giapponesi il Gym Set delle espansioni Snow Hazard e Clay Burst. Il set comprenderà una bustina di carte di ciascun set, 64 bustine protettive, una custodia porta-deck e uno storage per carte con quattro divisori.

Il leak del Gym Set è un'implicita conferma dell'esistenza dei set Snow Hazard e Clay Burst, che dovrebbero avere per protagonisti rispettivamente la capopalestra Grusha insieme al leggendario Chien-Pao e la capopalestra Kissara insieme al leggendario Ting-Lu. I due set di espansione sono stati già anticipati qualche settimana fa dalla registrazione dei rispettivi marchi da parte di TPCi, ma ora abbiamo una data d'uscita quasi-ufficiale: l'appuntamento è dunque fissato per la metà di aprile, almeno nel Sol Levante. Con ogni probabilità i due set saranno "gemelli" e verranno lanciati nello stesso giorno.

Parallelamente, sempre PokéGuardian riporta che Nintendo, Creatures Inc. e Game Freak hanno depositato il marchio "Raging Surf" in Giappone, che è stato registrato nella categoria "giochi, giocattoli e oggetti per bambini", nella quale vengono tradizionalmente classificati tutti i prodotti del TCG. A questo punto, è possibile che proprio "Raging Surf" sarà il nome della quarta espansione di Pokémon Scarlatto e Violetto, che dovrebbe uscire dopo Snow Hazard e Clay Burst, sempre nel corso della prima metà del 2023, almeno in Giappone.